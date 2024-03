Coaliția se reunește luni pentru negocieri privind lista comună la europarlamentare, dar și pentru candidatul de la Capitală Coalitia se reuneste luni pentru a discuta despre lista comuna la europarlamentare si candidatii la Primaria Capitalei si primariile de sector, asteaptandu-se rezultatele sondajelor interne comandate de ambele formatiuni. Coaliția se reunește luni pentru negocieri privind lista comuna la europarlamentare, dar și pentru candidatul de la Capitala, dupa ce intalnirea de duminica a fost anulata. Coaliția se reunește luni pentru negocieri importante PSD si PNL trebuie sa decida cine vor fi candidatii comuni ai aliantei la alegerile europarlamentare . In plus, cele doua partide trebuie sa decida candidatul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții coaliției de guvernare PSD-PNL se reunesc luni pentru a discuta despre lista comuna la alegerile europarlamentare si candidatii la Primaria Capitalei si primariile de sector, partidele așteptand rezultatele sondajelor interne comandate, scrie News.ro.Duminica, 10 martie, era programata…

- PNL il susține pe Sebastian Burduja pentru Primaria Capitalei , acesta fiind testat in sondajele interne ale liberalilor. Insa, este luat in calcul și fostul fotbalist Ionuț Lupescu, conform anunțului liderului PNL Nicolae Ciuca.Pe de alta parte, la PSD, fostul primar Gabriela Firea a spus ca beneficiaza…

- O noua sedinta a coalitiei va avea loc duminica, pentru finalizarea listei comune PSD-PNL la alegerile europarlamentare, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Ramona Chiriac, afandu-se in carti sa deschida lista celor doua partide, au precizat surse politice. In carți se afla și Luminița…

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- Presedintele PNL a fost intrebat inainte de sedinta partidului despre decizia din coalitie privind alianta cu PSD si cat va castiga si va pierde partidul prin candidaturi pe lista comuna."Exista acest risc pe care il asumam pentru un lucru foarte bine asumat: stabilitatea tarii si a guvernarii", a…

- Strategia comuna a coaliției PSD - PNL va fi validata astazi, la ora 16.00, in ședințele separate ale conducerilor celor doua partide, iar decizia finala va fi anunțata public de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca intr-o conferința programata la ora 19.00.Decizia a fost insa prefațata de europarlamentarul…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv, relateaza News.ro.Intrebat din nou…

- Intrebat, sambata, intr-o emisiune TV, pe cine ar vota pentru Bucuresti daca ar avea de ales doar intre Gabriela Firea si Nicusor Dan, Nicolae Ciuca a raspuns: „Candidatul PNL”. Intrebat daca Sebastian Burduja va fi candidatul liberalilor, Ciuca a raspuns pozitiv.Intrebat din nou pe cine ar pune stampila…