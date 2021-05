Stiri pe aceeasi tema

- Hamas, organizatie implicata din nou in lupte violente cu Israelul, conduce Fasia Gaza din 2007, dar istoria gruparii este mai veche si profund legata de esecurile acordurilor dintre Israel si palestinieni.

- Armata israeliana a declarat ca a utilizat circa 500 de proiectile lansate simultan de avioane si de artileria israeliene in cursul recentului sau atac asupra sistemului de tuneluri din Fasia Gaza, relateaza sambata DPA, informeaza Agerpres. Un ofiter de rang inalt a declarat sambata ca 160…

- Armata israeliana a pus in practica in noaptea de joi spre vineri o strategie care i-a luat prin surprindere pe luptatorii palestinieni, anunțand o ofensiva terestra care nu s-a concretizat insa. In schimb, avioanele și artileria au bombardat din aer și de dincolo de granița pozițiile expuse ale Hamas,…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a transmis sprijinul sau ferm pentru securitatea Israelului și pentru „dreptul Israelului de a se apara”, dupa raidurile și violențele din ultimele zile in care au fost uciși oameni in Israel și in Fașia Gaza, in cadrul unei convorbiri pe care a avut-o…

- In cea mai grava escaladare a conflictului cu palestinienii din ultimii 7 ani, Israelul este supus unui baraj de rachete Hamas, de o intensitate fara precedent. De 48 de ore ploua cu rachete asupra orașelor din sudul și centrul țarii, unde traiesc și un sfert de milion de israelieni de origine romana.…

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte aproximativ 80 au fost ranite, in Israel, in urma atacurilor cu rachete lansate din Fasia Gaza, iar in raidurile aeriene israeliene efectuate asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza au fost ucisi trei lideri ai grupurilor islamiste, potrivit mediafax.ro.…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a lansat sambata un apel la calm la Ierusalim dupa cele mai violente confruntari care au avut loc in ultimii ani in Orasul Sfant intre evrei de extrema dreapta, palestinieni si forte de ordine, relateaza AFP. „Vrem mai ales sa respectam legea si ordinea (…) Acum…

