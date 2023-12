Stiri pe aceeasi tema

- Donald Tusk, fostul președinte al Consiliului European și probabil viitor prim-ministru al Poloniei, a fost filmat in timp ce iși deshidea telefonul mobil, folosind un cod de securitate, fara nici o masura de precauție. Scena s-a petrecut in Parlamentul de la Varșovia, in prima ședința de dupa alegerile…

- Liderul PNL Nicolae Ciuca a afirmat, la reuniunea partidului de la Sinaia, ca primarii și membrii de partid care pleaca de la PNL la PSD sau alte partide, ar trebui sa știe macar regulile din fotbal: „transferurile sa se faca intr-o anumita perioada, nu pe toata durata campionatului”. Ciuca a subliniat…

- Israelul i-a refuzat viza sefului ONU pentru afaceri umanitare, Martin Griffiths, ca urmare a comentariilor facute in Consiliul de Securitate al ONU de secretarul general Antonio Guterres, a anunțat, miercuri, ambasadorul Israelului la ONU, Gilad Erdan. „Din cauza comentariilor sale, vom refuza sa eliberam…

- The outbreak of military conflict in the Middle East may leave central bankers battling new inflationary trends as well as deal a blow to economic confidence at a time when they had expressed growing hope about containing the price surge sparked by the pandemic and Russia’s 2022 invasion of Ukraine,…

- Companiile din domeniul tehnologiei informației listate la Bursa de Valori București (BVB) au incheiat primul semestru pe un trend pozitiv, majoritatea inregistrand creșteri ale veniturilor și ale profitabilitații. De asemenea, evoluția la bursa per total a urmat un trend ascendent, sectorul IT&C fiind…

- DNA s-a abatut in ultima perioada de la combaterea corupției de nivel inalt, iar instituția trebuie sa se intoarca la investigarea cazurilor de mare corupție, componenta esențiala a activitații Direcției Naționale Antirocorupție, a declarat șeful DNA, Marius Voineag, intr-un interviu difuzat duminica…

- Piața de capital din Romania continua trendul ascendent și inregistreaza noi niveluri record dupa primele opt luni ale acestui an, in special la nivelul indicatorilor care masoara lichiditatea, potrivit unei analize publicate miercuri de Bursa de Valori București (BVB). Valoarea totala de tranzacționare…

- Anul 2023 este unul dificil pentru afacerile din agricultura in Romania, iar una din cauze este generata de situația geopolitica din Est, potrivit raportului semestrial al producatorului de inputuri agricole Norofert, care este listat la Bursa de Valori București (BVB). ”Situația din Ucraina pune in…