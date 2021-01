Stiri pe aceeasi tema

- Avionul companiei Sriwijaya Air dat disparut sambata in Indonezia, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, era in stare buna, a declarat directorul executiv al companiei aeriene, Jefferson Irwin Jauwena, potrivit Reuters.Irwin Jauwena a precizat ca decolarea avionului fusese amanata cu 30 de minute…

- CHIȘINAU 9 ian - Sputnik. Președintele Federației Ruse a exprimat condoleanțe colegului sau indonezian, Joko Widodo, in legatura cu catastrofa aviatica de sambata, anunța site-ul oficial al Kremlinului. © Sputnik / Наталья СеливерстоваGata sa mearga la discuții: Sandu, despre o posibila…

- Echipele de cautare indoneziene au fost trimise sambata in Marea Java unde un avion al companiei aeriene Sriwijaya Air a disparut de pe radare la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta. La operatiunile de cautare participa mai multe nave. „Pozitia aeronavei este estimata a fi intre insulele Laki si…

- Un avion an companiei aviatice indoneziene Sriwijaya Air cu peste 50 de persoane la bord a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat sambata din capitala indoneziana Jakarta, pe ruta spre Pontianak din provincia Kalimantanul de Vest, au anuntat presa locala, preluata de Reuters. Sistemul…

- Autoritațile sunt in alerta dupa ce un avion de pasageri a disparut de pe radar in Indonezia, la scurt timp dupa decolare, anunța agențiile internaționale de presa. Avionul companiei Sriwijaya de tip Air Boeing 737 cu 50 de pasageri la bord a pierdut 3,000m (10,000ft) in altitudine in mai puțin de un…

- Autoritatile aeronautice din Indonezia au anuntat, sambata, ca au pierdut contactul cu un avion de pasageri de tip Boeing care efectua o cursa interna. Condamnații din lotul DRAGNEA incep sa iasa din inchisoare Avionul de pasageri de tip Boeing 737-500 a disparut la scurt timp dupa decolarea din…

- Zborul SJ182 al companiei Sriwijaya Air a disparut de pe radare la scurt timp dupa decolare. Avionul, un Boeing 737, a pierdut peste 10.000 de metri altitudine in mai puțin de un minut, a raportat site-ul de urmarire a zborului FlightRadar24, preluat de Deutsche Welle.Avionul companiei indoneziene a…

- Un avion an companiei indoneziene Sriwijaya Air cu peste 50 de persoane la bord a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat sambata din capitala indoneziana Jakarta, pe ruta spre Pontianak din provincia Kalimantanul de Vest, au anuntat mass-media locale, preluate de Reuters. Potrivit…