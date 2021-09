Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii este interesat de transferul de tehnologie pentru dezvoltarea infrastructurii de irigatii de la parteneri americani, i-a transmis, joi, ministrul de resort, Adrian Oros, noului atasat regional al SUA pentru Romania pe probleme de agricultura, Alicia Hernandez, potrivit unui comunicat…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, va sustine marti o conferinta de presa, la sediul MADR. In cadrul conferintei va fi prezentat proiectul "Consolidarea capacitatii administrative a MADR sustinuta de planificare strategica si un sistem de politici publice bazate pe dovezi, sistematizarea…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat vineri, la Oradea, ca se lucreaza in Parlament la modificarile la legea 17/2014 privind vanzarea terenurilor agricole din extravilan, iar in septembrie va fi finalizata Legea cadastrului, arata Agerpres. "Dupa stiinta mea,…

- Secretarul Comisiei pentru Transporturi și Infrastructura a Camerei Deputaților, deputatul Vasile Toma, saluta anunțul ministrului Agriculturii, Adrian Oros, prin care fermierii au fost anunțați ca pot accesa in urmatorii 2 ani suma de 150 de milioane de euro. „Sarbatorim normalitatea! Schema…

- Legumicultorii care doresc sa faca sere si solarii sau depozite si procesare au posibilitatea sa acceseze 150 de milioane de euro din fonduri europene in urmatorii doi ani, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, intr-o conferinta de presa. "Trebuie stiut ca, pe…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, participa luni la Consiliul Agricultura si Pescuit de la Bruxelles, prima reuniune organizata sub presedintia slovena. "Luni o sa avem o prima intalnire la Consiliul Agrifish in coordonarea Sloveniei. In timpul presedintiei portugheze s-a dorit…

- Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a fost prezent la deschiderea targului de animale de la Campeni. ”Dupa o perioada indelungata in care ne-am confruntat cu restricții pentru a putea trece cu bine peste pandemie, am avut astazi, 9 iulie 2021, targ de animale (bovine, cabaline,…

- Nu stiu ce se va întâmpla cu castravetii, Ministerul Agriculturii face programe gândite la începutul anului, împreuna cu fiecare mediu, fiecare asociatie în parte, iar apoi pe perioada derularii programului aceste lucruri nu se pot schimba, a declarat Ministrul Agriculturii…