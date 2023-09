Stiri pe aceeasi tema

- Confederația Naționala pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) avertizeaza ca proiectul Ordonanței de Urgența privind masurile pentru finanțarea deficitului bugetar este o lovitura fiscala data afacerilor mici și mijlocii, cu efecte negative asupra investițiilor, locurilor de munca și economiei, dar stimulative…

- Guvernul a modificat draftul Ordonanței de Urgența, dar care inca nu a fost adoptata, prin care se urmarește desființarea a 200.000 de posturi la stat. Conform acestei OUG, instituții coordonate in prezent de la nivel central vor trece in subordinea administrațiilor locale incepand cu 1 ianuarie 2025.CONSULTAȚI…

- Preturile celor 14 produse alimentare de baza au scazut deja cu pana la 50%, a transmis, miercuri, Ministerul Agriculturii, dupa intrarea in vigoare, la 1 august, a Ordonantei de Urgenta nr. 67/2023 pentru ieftinirea alimentelor.

- O razie a polițiștilor a avut loc, azi noapte, in intervalul orar 22.00-03.00, pe raza municipiului Calafat. In cadrul acțiunii au fost angrenați polițiști din cadrul structurilor de: ordine publica, poliție rutiera, criminalistica, investigații criminale, investigarea criminalitații economice, luptatori…

- Liderii statelor din Africa de Vest urmeaza sa se intalneasca duminica la Abuja, dupa lovitura de stat din Niger care l-a rasturnat pe presedintele ales Mohamed Bazoum, a anuntat vineri presedintia nigeriana aflata in fruntea Comunitatii Economice a Statelor Vest Africane (CEDEAO/ECOWAS), scrie Agerpres."Ca…

- Pensionarii cu venituri mai mici de 1.500 lei primesc in acest an prime de pana la 1.000 lei. Prima tranșa a fost platita in ianuarie, iar urmatoare vine in octombrie. Pentru romanii cu pensii mai mari, respectiv de 2.000 și 3.000 lei, primele sunt ceva mai mici, 800 lei și 600 lei. Ajutorul se acorda…