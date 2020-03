Confederația Concordia: Sub presiuni populiste nejustificate și fără consultări rapide și necomplicate, criza se poate amplifica ​Autoritațile statului trebuie sa ia masuri prin care sa asigure resursele de energie necesare consumului național casnic și industrial, sa asigure continuitatea funcționarii utilitaților, inclusiv prin masuri de prevenire a blocarii lanțurilor comerciale din sector. Guvernul trebuie sa ușureze munca celor care pot sa își continue activitatea și sa înlesneasca transferul de forța de munca între sectoarele deja afectate grav și cele care au nevoie de forța de munca suplimentara, arata reprezentanții Confederației Concordia, care reunește patronatele din cele mai importante industrii.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat luni ca a semnat decretul privind declansarea starii de urgenta in Romania pentru impiedicarea raspandirii coronavirusului in Romania. Iohannis: "Incepand se azi se institutie stare de urgenta pe tot teritoriul Romaniei pentru 30 de zile". Decretul a fost…

- "Masura decretarii starii de urgenta trebuia luata deja cu ceva timp in urma avand in vedere evolutia raspandirii epidemiei in alte tari si, practic, experientele pe care le-au parcurs deja celelalte tari, din care trebuia sa tragem niste invataminte", a declarat liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,…

- Autoritatile au precizat ca ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata de presedinte prin decret,…

- STARE DE URGENTA in Romania. Autoritatile au precizat ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat sambata, intr-o declarație de presa la Palatul Cotroceni, ca decreteaza starea de urgența in Romania.„Felicitari noului guvern, le urez mult succes. Apreciez in mod deoseit votul care s-a dat aiz in Parlament. Azi s-a transmis un mesaj de unitate din Parlament.…

- Ministrul interimar al Muncii, Violeta Alexandru, nu ar recomanda parintilor concediul de odihna sau concediul medical. Autoritatile propun alte solutii precum munca de acasa sau flexibilizarea programului de lucru, acolo unde este posibil. "Am venit cu cateva solutii aplicabile exclusiv in…

- La conferința de presa dupa ședința Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, miniștrii Sanatatii, Afacerilor Interne și Transporturilor, alaturi de seful DSU și managerul au anunțate noi masuri de prevenire și control a infecției cu COVID-19 și au cerut populației sa se informeze doar…

- Raluca Turcan a amintit intr-un interviu acordat Gandul Live ca, printre cele 25 de ordonante de urgenta adoptate intr-o singura sedinta, Guvernul a adoptat un act normativ pentur a preveni raspandirea coronavirusului. "Este important sa pastram un echilibru și sa nu se instaureze panica.…