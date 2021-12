Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre pacienții internați la Compartmentul ATI COVID din Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu in perioada pandemiei și-au pierdut viața. Compartimentul de Terapie Intensiva (ATI Covid) din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu funcționeaza din 1 mai 2020. In perioada pandemiei,…

- Prefectura Suceava a transmis o statistica valabila la nivelul județului pentru perioada 1 septembrie – 11 noiembrie 2012, interval de timp care se suprapune peste valul IV al pandemiei COVID-19. In aceasta perioada au fost testate 104532 persoane (1.452 media zilnica), fiind depistate ”pozitiv” la…

- Continua sa apara probleme la Spitalul mobil de la Lețcani, iar autoritațile nu au gasit nicio rezolvare. Recent au aparut din nou probleme la instalația de incalzire, chiar daca in interior se afla zeci de bolnavi Covid-19. Nicio soluție pentru pacienții internați Toamna a venit, temperaturile au inceput…

- VERIFICARI ȘI CONTROALE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE COVID-19 In perioada 14 – 17 octombrie 2021, la nivel național, polițiștii au intensificat acțiunile de informare, prevenire și combatere a raspandirii pandemiei de COVID-19. Astfel, in aceasta perioada, au fost organizate…

- Valul 4 al pandemiei face ravagii in Romania, iar medicii sunt pusi in situatia de a alege pe cine sa salveze prima oara la ATI. Tara noastra ocupa locul al doilea in Europa, dupa Bulgaria, in clasamentul deceselor provocate de de COVID-19. „Se ajunge aici pentru ca oamenii vin de foarte multe ori…

- De la debutul pandemiei, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.303.900 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 2.842 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica…

- Realitatea cruda din sistemul medical din Romania este ca pacientii care sufereau de alte boli decat Covid-19 au cam fost uitati. Asa s-a intamplat, de exemplu, cu oamenii care se luptau cu cancerul. Conform președintelui Alianței pacienților cronici, Cezar Irimia, 88% dintre pacienții tratați de cancer…

- Astazi, 02 septembrie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12780Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei:12208Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 441Numar…