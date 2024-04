Sa fiu eu ochii tai, sa fiu eu gura ta… MIRA și rareș colaboreaza pentru prima data și lanseaza ,,Sa fii tu” – o exprimare delicata și sensibila a unei iubiri profunde și a dorinței de a se topi in intregime in persoana iubita. Vocile celor doi artiști se impletesc armonios, creand o atmosfera incarcata de emoție și pasiune, care te face sa pui piesa pe repeat. Astfel, “Sa fiu eu ochii tai, sa fiu eu gura ta…” devine un refren care ramane intiparit in mintea voastra, capturand esența unei relații in care doi oameni iși doresc sa devina unul. Enjoy! Piesa a fost scrisa de Alexandru Pelin și Vlad…