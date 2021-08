Stiri pe aceeasi tema

- Un 'transfer pasnic al puterii' catre un guvern de tranzitie va avea loc in Afganistan, unde talibanii sunt aproape de a prelua controlul total asupra tarii, a anuntat duminica ministrul de interne afgan, Abdul Sattar Mirzakwal, potrivit AFP si Reuters. ''Afganii nu trebuie sa se ingrijoreze…

- Talibanii au ajuns la porțile capitalei afgane Kabul și de acolo vin vești contradictorii. Purtatorul lor de cuvant anunța ca au primit ordin sa NU intre in oraș deocamdata, insa unii localnici spun ca au vazut luptatori in cartierele periferice și chiar au auzit focuri de arma.

- Talibanii au capturat duminica, fara lupta, Jalalabad, un oraș cheie din estul Afganistanului, ceea ce înseamna ca guvernul tot mai șubred nu mai controleaza mare lucru din țara în afara capitalei Kabul, transmite Reuters. Statele Unite au început evacuarea diplomaților sai…

- Noul director general al UniCredit a anunțat o noua reorganizare a grupului. Andrea Orcel a preluat funcția in mai 2021 și vrea sa impuna o conducere mai eficienta, scrie Reuters. In acest an, se...

- Marea Britanie este dispusa sa colaboreze cu talibanii daca acestia vor ajunge la guvernare in Afganistan, a declarat ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. In prezent, luptatorii talibani cuceresc district dupa district și susțin ca dețin controlul asupra unei mari parti a teritoriului afgan,…

- Talibanii au anunțat, joi, ca nu urmaresc obținerea puterii in Afganistan pe cale militara, relateaza Reuters. Anunțul vine in contextul in care violențele s-au accentuat in țara in ultimele luni dupa anunțul retragerii trupelor americane.

- Apropiati ai lui George Floyd, afroamericanul a carui ucidere, la Minneapolis, a provocat o vasta miscare de contestare a violentelor politiei si a discriminarii rasiale in Statele Unite si in intreaga lume, au comemorat un an de la uciderea acestuia, relateaza Reuters.

- Compania germana CureVac se asteapta ca vaccinul sau contra Covid-19 sa fie aprobat de Uniunea Europeana cel tarziu in luna iunie si lucreaza la extinderea capacitatilor sale de productie, a declarat o purtatoare de cuvant citata de ziarul Augsburger Allgemeine si de agentia Reuters.