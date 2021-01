Conducerea memorialului Buchenwald deplânge că oamenii se dau cu sania pe lângă vechile gropi comune Conducerea memorialului lagarului nazist de la Buchenwald a denunțat joi comportamentul oamenilor care merg acolo pentru a practica diferite sporturi sau a se da cu sania în zona vechilor gropi comune, potrivit AFP.



&"Activitațile sportive de aici reprezinta o încalcare a reglementarilor și un atac asupra pacii morților&", a denunțat fundația memorialelor Mittelbau-Dora și Buchenwald, un lagar de concentrare situat în regiunea germana Turingia.



Serviciul de securitate al taberei și al cimitirelor din jur a fost astfel consolidat, a spus fundația.



