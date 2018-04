Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Operational al Deutsche Bank, Kim Hammond, are un viitor incert in cadrul bancii, la numai o saptamana de la demiterea CEO-ului John Cryan, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Ingrijorarile legate de progresul incet al imbunatatirii sistemului informatic al bancii, alaturi…

- Deutsche Bank trebuie sa isi redobandeasca "foamea de afaceri", a declarat noul director general al celei mai mari banci din Germania, Christian Sewing, numit in functie duminica seara in locul britanicului John Cryan, transmite Bloomberg. Sewing, care inainte de numire era directorul operatiunilor…

- Specialistul in retail banking Christian Sewing a fost numit duminica in postul de director general Deutsche Bank, o schimbare de directie dupa aproape trei decenii cand la conducerea celei mai mari banci din Germania au fost numiti specialisti in investment banking, transmite Agerpres.

- Doua partide mari din Germania au confirmat, duminica, ca au obținut date despre alegatori de la Deutsche Post, fostul gigant poștal deținut de stat, in periada premergatoare alegerilor din 2017. Unul dintre cele doua partide este Uniunea Creștin Democrata (CDU) a cancelarului Angela Merkel, iar celalalt…

- Paul Achleitner, presedinte al Deutsche Bank, a discutat cu potentiali inlocuitori ai CEO-ului John Cryan, in cadrul planurilor de a-l inlocui pe actualul executiv al bancii, potrivit surselor citate de Bloomberg. Discutiile s-au concentrat inspre un lider care este vorbitor de limba germana…

- John Cryan, șeful Deutsche Bank anticipeaza ca banii cash vor disparea in urmatorii zece ani, deoarece sunt "ingrozitori de scumpi și ineficienți“.Afirmatia sa este cel putin stranie, in contextul in care germanii, care au cea mai prospera economie europeana, iubesc bancnotele si monedele.…

- Deutsche Bank a concediat 250 de persoane din cadrul segmentului de back-office si din cadrul bratului de investitii, incat cel mai mare creditor german incearca sa reduca in continuare cheltuielile pentru a opri declinul inregistrat in ultimii ani, potrivit Bloomberg. Reducerile de personal…

- Cel mai mare grup bancar din Germania, Deutsche Bank, a anuntat vineri ca 2017 a fost al treilea an consecutiv incheiat cu pierderi, o consecinta a unei conjuncturi dificile, a scaderii veniturilor din investitii si a reformei fiscale americane, informeaza Reuters. Pierderile nete de 497 milioane de…