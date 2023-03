Conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), condusa de Nicu Marcu, va fi audiata in Parlament de la ora 12.00 cu privire la falimentul Euroins, liderul RCA cu aproape 2,8 milioane de clienți. Este al patrulea faliment major in ultimii 8 ani, dupa Astra, Carpatica și City Insurance, sub „supravegherea” acestei autoritați, unde șefii au venituri lunare de peste 12.000 de euro.