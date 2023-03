Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), condusa de Nicu Marcu, va fi audiata in Parlament de la ora 12.00 cu privire la falimentul Euroins, liderul RCA cu aproape 2,8 milioane de clienți. Este al patrulea faliment major in ultimii 8 ani, dupa Astra, Carpatica și City Insurance, sub…

- Nicu Marcu, președintele Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), este audiat, luni, in Senatul Romaniei, in legatura cu falimentul Euroins. Audierea incepe la ora 12. Conducerea ASF se va prezenta in fața senatorilor din Comisia Economica și din Comisia de Buget – Finanțe, care vor lucra in ședința…

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) anunta ca a luat act de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) prin care s-a dispus retragerea autorizatiei de functionare a Societatii Euroins Romania Asigurare Reasigurare si constatarea starii de insolventa a societatii. FGA poate proceda la…

- Cei 2,5 milioane de șoferi romani care au asigurari auto obligatorii incheiate la Euroins vor putea circula in continuare pe drumurile publice, chiar daca Autoritatea pentru Supraveghere Financiara (ASF) a decis intrarea acesteia in faliment , arata, intr-un comunicat, Uniunea Naționala a Societaților…

- Falimentul Euroins nu ar trebui, teoretic, sa afecteze prea mult pe cei mai bine de 2,5 milioane de clienți. Conform legii, polițele RCA ar urma sa fie achiate de Fondul de Garantare, in cazul unui accident. Euroins este a patra companie de asigurari care intra in insolvența in ultimii opt ani și al…

- Fondul de Garantare al Asiguraților (FGA) a platit peste 150 milioane de euro catre pagubiții City Insurance de la finele lunii noiembrie 2021 și pana vineri, 10 martie 2023, din care aproape 28 milioane euro doar in primele 2 luni din acest an, arata datele furnizate la solicitarea HotNews.ro de catre…

- Asociația Victimelor Accidentelor de Circulație acuza Fondul de Garantare a Asiguraților ca despagubește victimele accidentelor de circulație care și-au valorificat dreptul in instanța și au obținut o hotarare definitiva intr-un termen mai mare de șase luni, termen evident ilegal, imoral și total abuziv.…

- Piata asigurarilor si-ar putea mentine o parte din avansul consemnat in 2022. Motorul pietei va ramane in continuare zona asigurarilor auto, mai exact segmentul RCA.Ziarul Financiar anunța ca evolutiile privind preturile politelor, dar si volumul vanzarilor vor fi factori determinanti privind…