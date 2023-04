Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, de doua ori campioana la Wimbledon, nu este de acord cu decizia All England Club, organizatorii turneului de la Londra, de a permite jucatorilor din Rusia si Belarus sa poata participa in acest an, informeaza AFP.„Cred ca nu ar trebui sa li se permita sa joace.…

- Organizatorii turneului de Grand Slam de la Wimbledon vor permite in acest an participarea jucatorilor de tenis din Rusia si Belarus ca sportivi neutri si in anumite conditii, transmite Reuters.

- Organizatorii turneului de la Wimbledon au anuntat, vineri, ca la editia din acest an a turneului de grand slam vor putea participa sportivii din Rusia si Belarus, insa ca "neutri" si respectandu-se anumite conditii. Sportivilor respectivi le este interzis sa imi manifeste sustinerea pentru ofensiva…

- Jucatoarea ucraineana Marta Kostyuk a afirmat ca Asociația feminina de tenis (WTA) a ignorat cererile jucatoarelor din aceasta țara pentru a stabili o intalnire, relateaza insidethegames.Kostyuk a criticat decizia de a permite jucatoarelor din Rusia și Belarus sa continue sa concureze in turneele…

- Organizatorii turneului de la Wimbledon inca nu au luat o decizie cu privire la participarea sportivilor rusi si belarusi la editia din acest an. Ei continua discutiile cu toate partile implicate, relateaza Reuters.“Inca nu am luat o decizie cu privire la participantii la Wimbledon 2023. Colaboram cu…

- Scoțianul Andy Murray a declarat ca „nu va innebuni" daca jucatorilor ruși și bieloruși li se va permite sa joace la Wimbledon.Murray a susținut cauza ucraineana și a donat sume substanțiale pentru a ajuta copiii din Ucraina, conform Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O coalitie formata din 34 de tari a cerut Comitetului International Olimpic (CIO) „clarificari” cu privire la neutralitatea solicitata sportivilor din Rusia si Belarus care conditioneaza participarea acestora la Jocurile Olimpice din 2024, intr-o scrisoare trimisa luni organismului olimpic, informeaza…

- Federația de Tenis din Marea Britanie (LTA) a primit o oferta financiara din partea WTA pentru a ridica interdicția sportivelor din Rusia și Belarus de a participa la turneele pe iarba premergatoare Wimbledon 2023.