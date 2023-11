Magnatul pro-rus fugar Ilan Sor, acuzat de autoritatile din Republica Moldova ca a supravegheat o schema de „cumparare” a alegatorilor, a parasit Israelul in aceasta saptamana, dar nu se stie unde se afla, a declarat joi un oficial Interpol, informeaza vineri Reuters. Ilan Sor a fost condamnat la 15 ani de inchisoare de un tribunal din R. Moldova in luna aprilie pentru o frauda bancara de un miliard de dolari si a organizat luni de zile proteste de strada din Israel pentru a cere demisia guvernului presedintei pro-europene Maia Sandu. Curtea Constitutionala a scos in afara legii partidul sau,…