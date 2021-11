Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al apararii a avertizat marți ca forțele militare din estul Ucrainei controlate de Rusia își ridica nivelul de alerta și ca au efectuat exerciții pe scara larga, relateaza agenția Reuters.Kievul și țari membre NATO și-au exprimat recent îngrijorarile fața de…

- Responsabili din Marea Britanie, Statele Unite si NATO au dat asigurari luni ca sunt în masura sa recupereze înaintea Rusiei epava unui avion stealth F-35B care s-a prabusit miercuri în mare, noteaza AFP și Barrons, potrivit Agerpres. Avionul decolase de pe portavionul britanic…

- Un avion cu reacție F35 britanic s-a prabușit in Marea Mediterana, miercuri, in timpul unui zbor de rutina, relateaza Sky News . Pilotul a reușit sa se catapulteze la timp, insa aeronava de 100 de milioane de lire sterline a ajuns pe fundul marii. Nu sunt inca informații care sa ateste ca ar fi fost…

- Compania internaționala de infrastructura de transport și soluții de mobilitate SYSTRA a incheiat tranzacția de preluare a grupului italian Sws Engineering, subsidiara locala a acestuia fiind de asemenea preluata in cadrul tranzacției. Proiectul a fost gestionat local de casa de avocatura ONV LAW. …

- Pe masura ce valul devastator al variantei Delta se atenueaza in unele regiuni de pe glob, oamenii de știința incearca sa afle cand, unde și daca in 2022 Covid-19 va deveni o boala endemica. Pentru a raspunde la aceste intrebari, Reuters a consultat mai mulți experți de top in acest domeniu. Ei se…

- Rusia concentreaza din nou trupe in apropiere de frontiera sa cu Ucraina, suscitand ingrijorarea unor responsabili americani si europeni care urmaresc ceea ce ei considera a fi drept "miscari neobisnuite" de echipamente si personal militar pe flancul vestic al Rusiei, a relatat la sfarsitul saptamanii…

- Publicația Washington Post scrie despre acumularea de trupe ruse langa granița cu Ucraina. Potrivit ziarului, in ultimele zile, pe rețelele de socializare au aparut videoclipuri care arata trenuri și convoaie militare rusești care transportau cantitați mari de echipamente militare, inclusiv tancuri…

- Indicele pan-European STOXX 600 a crescut cu 1,6%, inversand pierderile saptamanale, achizitii de actiuni fiind observate in toate sectoarele. Cea mai mica crestere a actiunilor a avut loc in sectorul energiei, de 0,2%. Volatilitatea pietei s-a amplificat in ultimele saptamani din cauza ingrijorarii…