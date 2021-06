Concurs directori: Interviurile și evaluările CV-urilor vor fi în toamnă Candidații la funcțiile de director și director adjuncți in școli vor susține proba scrisa la sfarșitul lunii iulie, iar interviul și evaluarea CV-urilor vor fi in toamna, a anunțat inspectorul școlar general, Alexandru Gidar. Pentru organizarea examenelor in vederea ocuparii funcțiilor de conducere din școli se așteapta insa metodologia. Pentru ocuparea unei funcții de director și director adjunct in școli sau in gradinițe, candidații trebuie sa obțina cel puțin nota 7, la fiecare examen pe care il vor avea de susținut. Data probabila a probei scrise este 27 iulie. Se așteapta insa aprobarea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

