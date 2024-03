In perioada 4-29 Martie 2024 Primaria Municipiului Turda și Biblioteca Municipala „Teodor Murasanu” Turda organizeaza concursul de fotografii cu tema „Lectura in zeci de ipostaze”, ediția a XIV-a, cu elevi de gimnaziu și licee din Turda. Dragi elevi, va invitam sa participati cu una sau mai multe fotografii format A4, listate pe hartie fotografica, care surprind o ipostaza de lectura (citire, rasfoire, alegere/cumparare de carte). Actul de lectura poate fi in orice mediu: intr-o locuinta, in biblioteca scolii, in biblioteca publica, in natura, in autobuz, in librarie, pe strada etc. Concursul…