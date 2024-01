Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii MCID a lansat competitia pentru "Proiecte de transfer la operatorul economic PTE ", cu un buget de 53.000.000 lei, fonduri din Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare PNCDI IV , avand ca scop cresterea competitivitatii economice, prin asimilarea…

- Costurile restaurararii complete a cladirii Circului din capitala sint estimate la 11 milioane de euro, a declarat ministrul Culturii, Sergiu Prodan, intr-un interviu recent. La prima etapa a proiectului, autoritațile și-au pus drept scop restaurarea acoperișului, iar ulterior vor avea loc unele lucrari,…

- Sportivii de la ACS Lupte BSG Targu Mureș s-au prezentat onorabil la turneul internațional WW U15 – Cupa „Ștefan cel Mare". Competiția s-a desfașurat la Putna, in perioada 8-10 decembrie și a reunit peste 180 de sportivi din Ucraina, Turcia, Republica Moldova, dar și 10 echipe din Romania. „Fetele noastre…

- Pe 23 noiembrie, la Biblioteca „Liviu Rebreanu” a avut loc intilnirea cu scriitorul Nicolae Rusu. A fost cel de-al zecelea eveniment din cadrul proiectului cultural „Scriitorii pentru Capitala, Capitala pentru Scriitori” (ediția a II-a), organizat de Uniunea Scriitorilor din Moldova in parteneriat cu…

- ASUS au anunțat recent lansarea celei de-a treia ediții a concursului de TIC intitulat ASUS Learn and Compete 2024. Competiția se adreseaza liceenilor din București, continuand tradiția de promovare a competențelor digitale in randul tinerilor. In urma finalei, ASUS va premia cu cate un laptop pe primii…

- Timp de doua zile, in perioada 16-17 noiembrie, Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava organizeaza, impreuna cu partenerii sai, cea de-a VIII-a editie a concursului studentesc in domeniul securitatii informatice CTF(Capture The Flag) -USV 2023. Competitia este organizata intr-un ...

- Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași, prin Compartimentul American Corner, lanseaza cea de-a XIII-a editie a Concursului de creatie literara in limba engleza „Winter Wonderland”. Competiția se adreseaza elevilor din ciclul primar, gimnazial și liceal, participarea este gratuita, singura cerința este…

- La inceputul lunii noiembrie, Bucurestiul va fi gazda unui turneu important de oina, sportul national al Romaniei. Tara noastra va infrunta selecționatele Nepalului și Republicii Moldova. Demersurile constante ale Federației Romane de Oina de a internaționaliza sportul nostru național prind iata contur…