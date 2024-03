Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Annalena Baerbock considera ca evolutiile recente din Republica Moldova le reflecta pe cele de la inceputul conflictului dintre Ucraina si Rusia din urma cu cativa ani, cand Moscova a anexat ilegal peninsula Crimeea, informeaza dpa, preluat de Agerpres.

- Victor Chirila, ambasadorul Republicii Moldova la București, a anunțat marți, 27 februarie, ca Romania a devenit primul partener comercial al Chișinaului, devansand cu mult Federatia Rusa si alte state partenere, dar si primul investitor ”strain”, relateaza Agerpres.„Republica Moldova a semnat in 2014…

- Alegerile prezidențiale din Federația Rusa sunt unele fara istoric. Rusia lui Putin a știut sa concentreze puterea și controlul pentru a nu avea vreo supriza și a ieși cu o majoritate zdrobitoare favorabila lui Putin.

- Intrebat despre declarațiile șefului Armatei romane, generalul Gheorghița Vlad, Nicolae, Ciuca a susținut, vineri, ca trebuie sa luam toate masurile, trebuie sa ne ingrijoreze și trebuie sa adoptam masurile corespunzatoare pentru a fi pregatiți. ”Daca va caștiga in Ucraina, principala ținta va fi Republica…

- Populația civila din Romania trebuie sa se pregateasca de razboi, avertizeaza șeful Armatei. Intr-un interviu pentru Europa Libera, generalul Gheorghița Vlad spune ca anul acesta ar trebui sa fie adoptata in Parlament legea care prevede stagiul militar voluntar. ”Da, populația Romaniei, la fel ca intreaga…

- Șeful Statului Major al Apararii solicita urgent adoptarea unei legi pentru pregatirea populației in caz de razboi. „Eu, personal, nu neaparat ca militar, consider ca Federația Rusa nu se va opri aici. Daca va caștiga in Ucraina, principala ținta va fi Republica Moldova. Vom asista la tensiuni in Balcanii…

- Directorul Agenției de Servicii Publice (ASP) din Republica Moldova, Mircea Eșanu, a declarat, vineri, ca pe parcursul ultimilor doi ani s-au inregistrat circa 30 de tentative de obținere prin frauda a cetațeniei moldovenești, inclusiv de catre doi magnați ruși, relateaza Jurnal.md.„Nu pot sa dau numele…