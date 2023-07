Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de concurența are indicii ca firmele Edenred Romania, Sodexo Pass Romania și Up Romania și-ar fi coordonat comportamentele in cadrul anumitor licitații la care au participat, precum și la stabilirea nivelului comisioanelor de rambursare a tichetelor percepute de la magazinele affiliate,…

