Concluzii devastatoare despre efectele fenomenului de bullying asupra dezvoltării copiilor Bullyingul este un fenomen cu consecințe pe termen lung asupra dezvoltarii emoționale și integrarii sociale extrem de grave. Aceasta este una dintre concluziile dureroase ale conferinței cu tema "Prevenirea fenomenului de bullying in școli" organizata de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei și Revista PSYCHOLOGIES Romania, in cadrul programului Conferințele WEBDIDACTICA Educațional.

In 10 minute, un copil poate sa iși piarda increderea in sine și in ceilalți, iar consecințele pe termen lung asupra dezvoltarii emoționale și integrarii sociale sunt extrem de grave Aceasta este una dintre concluziile conferinței cu tema "Prevenirea fenomenului de bullying in școli" organizata de Fundația

