Concertele anului 2023. Depeche Mode și Deep Purple, în concert la București Depeche Mode, Deep Purple, Boney M, Eros Ramazzotti si The Hollywood Vampires se numara printre artistii care si-au programat concerte in 2023 la Bucuresti. Si dansatorii de la Lord of The Dance revin in Capitala, cu spectacolul aniversar „25 Years of Standing Ovations”, programat initial pe 18 septembrie 2022. Concertul Extraordinar de Anul Nou „O calatorie muzicala in Venetia”, eveniment de gala aflat la a IX-a editie, va avea loc la Ateneul Roman pe 4 ianuarie, de la ora 19,00. Pe 6 ianuarie, de la ora 21,30, formatia Timpuri Noi va sustine un concert extraordinar la Hard Rock Cafe. Directia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Depeche Mode, Deep Purple, Robbie Williams, Sam Smith, Iggy Pop, Porcupine Tree, The Hollywood Vampires, Pantera, Bruce Dickinson, Boney M, Eros Ramazzotti sunt unele dintre cele mai mari nume ale muzicii mondiale care vor concerta in Romania anul acesta. Concertul Extraordinar de Anul Nou „O…

- Procesul lui Johnny Depp cu fosta lui soției, Amber Heard, a ajuns la final. Acrița a fost acuzata de defaimare și va trebui sa ii plateasca starului din Pirații din Caraibe un milion de dolari. Amber Heard, in varsta de 36 de ani, a contestat initial verdictul din iunie care o condamna la plata a 10…

- Actrita Amber Heard a anuntat luni ca a ajuns la un acord pentru a pune capat procedurii de apel in procesul pentru defaimare intentat in Statele Unite lui Johnny Depp, acceptand sa-i plateasca fostului ei sot un milion de dolari. "Dupa o lunga reflectie am luat decizia dificila de a incheia un acord",…

- Edilul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a vorbit la ZIUA LIVE despre forma buna pe care o prezinta „U” Cluj in ultimul timp, iar acesta este de parere ca „studenții” au stabilitate pe toate planurile și se pot duela cu orice echipa din Romania.

- Kataklysm revin in Europa anul viiitor, spre bucuria fanilor acestui gen muzical, iar fanii din Romania ii vor putea vedea in luna aprilie la Cluj, respectiv București. In Cluj vor concerta la Form Space, in 18 aprilie, respectiv in 19 aprilie la Arenele Romane din București. Turneul european se intinde…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, „se va deplasa la Kiev si apoi la Moscova in aceasta saptamana” pentru a discuta despre stabilirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare ucrainene Zaporojie, potrivit unui comunicat publicat luni…

- Depeche Mode va concerta pe Arena Naționala din București pe 26 iulie 2023. Britanicii vin pentru a treia oara in Capitala, dar pentru prima data fara Andy Fletcher, keyboardistul trupei, care a murit in luna mai a acestui an. Depeche Mode se intoarce la București. Legendara britanica a inclus Capitala…