- Cea de a doua editie a Festivalului International de Magie "Time for magic" se va desfasura intre 3 si 7 octombrie, la Timisoara, potrivit news.roCei mai talentati iluzionisti din lume isi dau intalnire zilele acestea in orasul de pe Bega pentru a realiza un spectacol demn de Capitala Culturala Europeana…

- Parerea liceenilor este importanta pentru One World Romania, care a inclus un premiu acordat de adolescenți in cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului, ce se desfașoara anul acesta pentru prima data in afara Bucureștiului. Festivalul va avea loc la Timișoara intre 2…

- Timișoara va deveni, la finalul acestei saptamani, capitala mondiala a scrimei. Pentru prima data in istorie, pe malurile Begai vor fi organizate doua turnee-satalit de Cupa Mondiala, seniori. Peste 170 de sportivi din peste 30 de țari diferite vor lua parte la Memorialul „Romeo Pellegrini” și Memorialul…

- Angajații celor de la Apele Romane au facut voluntariat și au curațat malurile principalelor ape care traverseaza Timișul, Timișoara sau Lugojul. Voluntarii au igienizat malurile Begai, Behelei sau Timișului și au adunat sute de saci cu deșeuri aruncate de cetațenii ”responsabili”. ”Am igienizat malurile…

- Sambata seara, malul Begai a fost colorat cu o porție cat se poate de gustoasa de „folk/rock/altfel“ o specialitate sonora inventata de Razvan Stoichița (Ravi) și colegii sai din TrupaHazard, care au susținut un concert care s-a lasat cu aplauze prelungite la Porto Arte. Printre melodiile care s-au…

- Anul acesta, la cea de a doua ediție a Festivalului Internațional de Magie „Time for Magic” de la Timișoara, experimentam magia intr-o noua lumina și vom fi martorii unor momente incredibile de iluzie, cu cei mai mari campioni ai lumii, de la evadatori subacvatici pana la cei mai tari mentaliști. Descris…

- Joi seara, Cazarma U din Timișoara a fost gazda unei adunari muzicale al carei motto a fost „Thank you for the music“, iar familia oamenilor care iubesc muzica grupului ABBA a ținut sa marcheze acest spectacol intr-un mare fel. Pe scena, cei șapte membri ai trupei sarbești ABBA Real Tribute au demonstrat…

- Barbat gasit mort la Timișoara. Incendiul i-a cuprins casa, din cauza unei țigari. Un barbat de 74 de ani a murit, in timpul nopții de duminica spre luni, intr-un incendiu care i-a cuprins casa, in Timișoara. Pompierii au stabilit ca incendiul s-a produs, cel mai probabil, de la o țigara lasata aprinsa.