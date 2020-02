Concert TRICKY la Quantic Club pe 2 Mai

Stiri pe aceeasi tema

- Radio Romania Muzical și Universitatea Naționala de Muzica din București va invita la un inedit concert-eveniment : preselecția naționala pentru Euroradio Jazz Competition, ediția 2020. In...

- Kahchun Wong, primul muzician din Asia care a caștigat reputata competiție de dirijat ”Gustav Mahler”,vine la Sala Radio din București pentru un concert susținut vineri, de la ora 19.00, alaturi de violonistul Valentin Șerban, arata un comunicat remis MEDIAFAX.Sala Radio este gazda unui concert…

- ANTI-FLAG canta la Bucuresti pe 1 februarie in Quantic Club. In deschidere vor urca pe scena E.M.I.L. PROGRAM OPEN DOORS 19:00 E.M.I.L. 20:00-20:30 ANTI-FLAG 21:00-22:30 REGULI DE ACCES SI INFORMATII UTILE Este interzis in zona de concert: – accesul cu arme sau obiecte periculoase – accesul cu alcool…

- În ultimele zile au aparut informații precum 50 de artisti români care au sustinut luna trecuta un concert chiar în orasul Wuhan, unde acum este carantina, s-au întors marti în tara. Aceștia sunt angajati ai Filamornicilor si operelor din Timisoara, Arad, Oradea, Cluj,…

- Feroezii de la TYR revin la Bucuresti pe 11 decembrie in Club Quantic din Bucuresti. In deschidere vor urca pe scena Evolucija. PROGRAM OPEN DOORS 19:00 Evolucija 20:45-21:15 TYR 21:30-23:00 REGULI DE ACCES SI INFORMATII UTILE Este interzis in zona de concert: – accesul cu arme sau obiecte periculoase…

- Feroezii de la TYR revin la Bucuresti pe 11 decembrie in Club Quantic din Bucuresti. Probabil cea mai exotica aparitie a scenei folk/viking, TYR a luat nastere in 1998, pe vremea cand membrii trupei aveau doar 17 ani. Muzica formatiei este puternic inspirata de mitologia nordica, muzica traditionala…

- LEAVES’ EYES (GER) + SIRENIA (NOR) + FOREVER STILL (DEN) + LOST IN GREY (FIN) si ASPHODELIA (IT) canta la Bucuresti pe 10 decembrie in Quantic Club. PROGRAM OPEN DOORS 18:00 Asphodelia 18:30-19:00 Lost in Grey 19:15-19:45 Forever Still 20:00-20:40 Sirenia 20:55-21:45 Leave’s Eyes 22:00-23:00 REGULI…

- ANTI-FLAG canta la Bucuresti pe 1 februarie in Quantic Club. Primele 100 de bilete costa doar 99 de lei si se gasesc pe iabilet.ro Anti-Flag vin din Statele Unite si si-au inceput activitatea la finalul anilor ’80. Formatia este un etalon cand vine vorba de implicarea in diverse proiecte si grupuri…