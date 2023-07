Mircea Baniciu, Florin Chilian si Narcisa Suciu se numara printre artistii care vor putea fi urmariti la cea de-a doua editie a Festivalului de muzica folk ManGu, sambata si duminica, in Parcul Dendrologic din comuna Chitila. In prima zi a evenimentului, de la ora 18,30, vor urca pe scena Florin Chilian, Cristi Dumitrascu & Planul B si Trupa Arhaic, iar duminica vor canta Mircea Baniciu, Narcisa Suciu, Ovidiu Mihailescu si OCRU. Bilete sunt disponibile pe Iabilet.ro iar locuitorii din Chitila au intrare libera, in baza buletinului. Accesul la eveniment se va face incepand cu ora 17,00. Copiii…