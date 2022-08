Concert din cadrul Zilelor Vasluiului, reprogramat din cauza codului portocaliu de ploi

Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat miercuri ca o perioada de exploatare mai lunga pentru centralele nucleare reprezinta o posibilitate, o pozitie care ar marca o schimbare la 180 de grade pentru seful guvernului, care se afla in functie de mai putin de un an, relateaza DPA. Fii la curent…

- Capitala si alte 14 judete din Oltenia si Muntenia se afla miercuri sub Cod portocaliu de canicula, in aceste zone temperaturile urmand sa urce pana la 40 de grade, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, noi avertizari Cod portocaliu de furtuna, valabile in judetele Bistrita-Nasaud si Maramures in ora urmatoare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Startupul pentru criptomonede Blockchain.com concediaza 25% din personal, respectiv 150 de persoane, invocand conditiile dure de piata din ultima perioada, transmite CNBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Consiliul National al Audiovizualului a sanctionat marti cu amenzi de 25.000 de lei - News Romania si 10.000 de lei - Nasul TV, din cauza incalcarii legislatiei in domeniul informarii obiective si corecte a publicului in cadrul unor emisiuni dedicate vaccinarii impotriva COVID-19, anunța agerpres.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat ca s-au semnalat 780 de cazuri de variola maimutei confirmate in laborator, in 27 de tari non-endemice, riscul la nivel mondial fiind unul moderat, informeaza AFP, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un rapper spaniol condamnat in Spania pentru glorificarea terorismului a obtinut din nou castig de cauza in Belgia impotriva extradarii sale in urma unei hotarari a unui tribunal din Gent, a informat marti agentia de presa Belga, preluata de dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…