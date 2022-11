Stiri pe aceeasi tema

- Un protest inedit, așa a fost calificat evenimentul din Piata Sfatului din Brasov, unde cateva zeci de persoane, patroni si angajati ai restaurantelor din aceasta zona, s-au asezat pe jos, pe paturi si, in semn de protest pentru desfiintarea teraselor. Au mancat in acest fel din produsele pe care le-au…

- CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-NASAUD, CENTRUL JUDETEAN PENTRU CULTURA BISTRITA-NASAUD organizeaza la CENTRUL CULTURAL "DACIA" , Joi, 15 Decembrie 2022, ORA 18:00, Concert extraordinar de colinde "COLINDA-NE DOAMNE" CORALA BARBATEASCA "ARMONIA" DIN CONSTANTA ...

- Eveniment deosebit in prima duminica din Postul Craciunului, 20 noiembrie, la Caminul Cultural din Copalnic Manastur. Asociatia A.R.I.P.I. organizeaza, incepand cu ora 16.00, un concert de colinde. Vor urc pe scena: Source

- Asociați Ecouri Tinere susține sambata, 26 noiembrie, la ora 17.00 la Școala de Muzica Sighetul Marmației, Sala Monica Chifor, un concert extraordinar de colinde, „Deschide poarta, om bun”. Vor urca pe scena Grupul folcloric Ecouri Tinere, alaturi de invitați de seama, gemenele folclorului maramureșan,…

- Inca doua stații noi au fost instalate in municipiul Soroca. Una a fost amplasata vizavi de Liceul „I. Creanga”, iar cealalta pe str. Independenței, in apropierea muzeului, scrie Serviciul de presa al primariei Soroca. Conform sursei, in acest an, in municipiul Soroca au fost instalate cinci stații,…

- Unul dintre cele mai inedite proiecte a unui liceu din Bistrița – gradina comunitara are deja aproape 5 ani de funcționare. Liceul Tehnologic Agricol Bistrița a pus o bucata de pamant la dispoziția orașenilor care vor sa aiba grija de legume și fructe ca pe vremea bunicilor. Anul acesta, in gradina…

- Societatea civila a determinat Primaria Iasi sa inceapa un program de suprainaltare a trecerilor de pietoni. Deocamdata, un prim proiect pilot va fi pe str. Ion Creanga, in zona Scolii Gimnaziale B.P. Hasdeu. In schimb, printr-o decizie care va fi adoptata poimaine de consilierii locali, va fi constituit…