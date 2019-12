Concert de colinde al Grupului Anatoly, în Ajunul Crăciunului …și daca iarna ne aduce mii de zambete pe fulgii de nea, noi va aducem ”Fulgi de Colind”! Sunteti invitati sa fiți alaturi de grupul Anatoly si invitatii acestuia in prag de Ajun de Craciun, luni, 23 decembrie 2019, orele 19.00, in sala Teatrului „Sica Alexandrescu” din Brașov, la un concert inedit de colinde și cantece de iarna in prima audiție, cu invitați speciali și multe alte surprize muzicale. Biletele s-au pus in vanzare la sala Patria, la libraria Șt.O.Iosif și on line pe www.spectacolebrasov.ro pentru mai multe informatii pe pagina oficiala a grupului: https://www.facebook.com/AnatolyOfficial/… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

