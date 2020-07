Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 29 august 2020, incepand cu ora 18:00, in Gradina Culturala, Casa din Vale – Breb, va avea loc lansarea volumului de poezii al poetului și scriitorului Iacob Oniga, intitulat: „Trairi uitate pe raftul vieții”. Nascut in sufletul satului, in Țara Lapusului, poetul și scriitorul cu nume literar,…

- Trei fetițe s-au inecat sambata in barajul Parcovaci, de langa localitatea ieșeana Harlau. Doua dintre ele erau surori. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au informat, sambata, ca a fost gasit trupul neinsufletit al celui de-al treilea copil inecat in barajul Parcovaci, de…

- Pana astazi, 20 iunie, in Romania, au fost confirmate 23.730 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.735 au fost declarate vindecate și externate. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate inca 330 de noi cazuri de imbolnavire. Este…

- Pana astazi, 19 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 23.400 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). (ieri 23080) Dintre persoanele confirmate pozitiv, 16.555 au fost declarate vindecate și externate.(ieri 16308) Pana astazi, 1.484 persoane diagnosticate cu infecție…

- Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate la nivel mondial, iar Romania ocupa un nedorit loc fruntaș (poziția a treia) in topul țarilor europene cu decese provocate de afecțiunile cardiace. In țara noastra, in jur de 60% din decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare, potrivit…

- Pana astazi, 4 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.512 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.269 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului Național…

- Frica de COVID-19 te poate imbolnavi mai mult decat iti poti imagina. Izolarea amplifica senzatiile din corpul tau si asa iti poti induce simptome de coronavirus. In final apar atacurile de panica. „Trebuie sa ne imaginam fenomenul bulgarelui de zapada. O persoana traieste niste senzatii de care ajunge…

- Un ambulanțier in varsta de 60 de ani, din Suceava, a murit din cauza coronavirusului, a declarat, duminica, pentru Mediafax, Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, potrivit Mediafax.Carmen Dorobaț, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași, a declarat ca ambulanțeirul…