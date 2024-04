Conceptul Volkswagen ID.Code: anunță un SUV electric pentru China Nu mai este deloc o noutate ca piața din China a devenit foarte importanta pentru producatorii de automobile europeni. BMW și Volkswagen sunt doar doua exemple. De fapt, constructorul din Wolfsburg tocmai a dezvaluit un nou concept, denumit ID.Code. Acesta a debutat cu ocazia Salonului Auto de la Beijing și anunța un viitor SUV electric destinat exclusiv pieței din China. Designul noului ID.Code este semnat de echipele Volkswagen din China și Europa, dar accentul cade pe nevoile... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

