Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului va fi reformat. Potrivit unui proiect de Hotarare a Guvernului, se are in vedere reducerea numarului maxim de posturi aprobat de la 839 (exclusiv demnitarii si cabinetele acestora), din care 123 reteaua economica externa la 584 (exclusiv demnitarii si cabinetele acestora), din care 83 reteaua economica externa. ”Prezentul proiect de act normativ are in vedere reducerea numarului maxim de posturi aprobat de la 839 (exclusiv demnitarii si cabinetele acestora) din care 123 Reteaua Economica Externa la 584 (exclusiv demnitarii si cabinetele acestora)…