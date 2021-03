Concediere colectivă la Salubritate, 270 de angajaţi pleacă acasă 270 de angajati de la Salubritate Craiova pleaca acasa. Din cauza ca operatorul pierde cea mai importanta activitate, colectarea deseurilor din orasul Craiova, au loc disponibilizari colective. In lista celor concediati se gasesc atat muncitori, cat si directori, dar și personal de la diferite birouri și servicii. SRL-ul primariei duce tratative cu noul operator ca sa-i preia angajații. Printre cei concediati se gaseste chiar și directorul comercial, Alin Constantin Ruiu. De la Sectia TransportDeseuri- Activitatea R.R.R. se desfiinteaza 167 de posturi. In fapt, sunt muncitorii care colectau si… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

