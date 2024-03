Concedieri în masă la două firme IT din România Se fac concedieri! NTT Data Romania, fosta EBS Romania, ar urma sa renunțe la mai mulți angajați, iar procesul pare sa fie unul similar și la Cognizant, fosta Softvision, ambele companii fiind inființate in Cluj, potrivit surselor Adevarul. „Din totalul de aproximativ 160 de membri ai departamentului ETEC, peste 100 au primit zilele trecute invitații la intalniri 1 la 1, cele mai multe online, in care li se propune sa demisioneze, primind in schimb un pachet modest de compensații financiare care nu a fost facut public și care difera de la un om la altul”, scrie dorusupeala.ro . Primii vizați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- NTT Data Romania, fosta EBS Romania, inființata la Cluj de Daniel Metz și vanduta in 2013 japonezilor, ar urma sa renunțe la mai mulți angajați, iar procesul pare sa fie unul similar și la Cognizant, fosta Softvision, fondata la Cluj de Laurențiu Russo și vanduta ulterior americanilor. Mai mulți…

