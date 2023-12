Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile de protest cauzate in principal de nemulțumirile salariale au cuprins, rand pe rand, majoritatea instituțiilor publice din județul Neamț. Ultimii care au ales aceasta cale pentru a atrage atenția, sunt funcționarii din cadrul Direcției Județene pentru Cultura Neamț. Decizia a fost anunțata…

- In timp ce copiii așteapta cu nerabdare sa vada ce daruri le va lasa Moș Craciun sub bradul de Craciun, investitorii analizeaza cu atenție piețele pentru a vedea daca vor avea și ei parte de un “cadou” de sarbatori. Dar in acest an, Santa Rally (raliul lui Moș Craciun) ar putea sa inceapa mai devreme…

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pași repezi, iar Romania se pregatește sa-și intampine vizitatorii in targurile de Craciun, care sunt pe cale sa iși deschida porțile in doar cateva zile. Aceasta perioada speciala reprezinta o ocazie unica de a intra in atmosfera magica și plina de bucurie a sarbatorilor,…

- Acțiune cu efective marite a polițiștilor locali, in Complexul Studențesc din Timișoara. Oamenii legii au verificat daca in zona este pastrata curațenia, ordinea și liniștea publica, dar și daca sunt respectate normele legate de construcții sau daca șoferii parcheaza regulamentar.

- Un tanar motociclist de 22 de ani, student la FEAA la Timișoara și originar din Bocsig, a fost gasit pe marginea unei sosele din Ineu, Arad, de catre politistii care patrulau zona. Acesta ar fi pierdut controlul vehiculului intr-o curba si s-a infipt intr-un indicator de circulatie. In dimineața zilei…

- Acțiune a polițiștilor locali de la protecția mediului, in ultima saptamana, la Timișoara. Oamenii legii au dat sancțiuni de aproape 100.000 de lei dupa ce au gasit mizerie pe șantiere, la asociațiile de locatari, dar și terenuri neingrijite și ambrozie. Sancțiune a primit și administratorul cimitirului…

- La Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), pentru „boboci”, anul universitar incepe cu Saptamana de inițiere „Bun venit la UVT”, in ultima saptamana din luna septembrie. Pe parcursul acestei saptamani, studenții inmatriculați in anul I de la programele de studii universitare de licența sunt așteptați…

- Intre 19 și 30 septembrie, la Timișoara va avea loc o noua acțiune de dezinsecție. Ar fi doar a patra din acest an și prima care se va desfașura și aerian. Acțiunile terestre vor avea loc in cursul nopții, iar cele aeriene, dimineața și seara.