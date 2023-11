Stiri pe aceeasi tema

- Prioritatea Guvernului este sa garanteze, in continuare, siguranța cetațenilor și economiei romanești și sa consolideze rolul Romaniei in securitatea regionala, a afirmat premierul Marcel Ciolacu la intrevederea de astazi cu reprezentanții celor 22 de companii importante din domeniul ingineriei spațiale…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a subliniat marti interesul Romaniei de a creste nivelul investitiilor in sectoarele aparare, IT, inginerie spatiala si energie, in contextul crizei de securitate care afecteaza Europa si Orientul Mijlociu.Seful Executivului a avut o intrevedere, la Palatul Victoria,…

- "Romania, in particular, si multe alte tari NATO din Europa, nu doar din regiunea noastra, dar si din Europa, au fost decenii lungi de subinvestitie in Aparare. Ceea ce numim in jargon international colectarea dividendelor pacii. Pentru ca, dupa terminarea Razboiului Rece, riscurile de securitate in…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit, joi, cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii, Kathleen Ann Kavalec, discutiile vizand proiectele economice comune, precum si Programul Visa Waiver."Proiectele noastre economice comune avanseaza intr-o maniera sustinuta; facem progrese in ceea ce priveste…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca Romania are cea mai buna legislatie pe traficul de persoane la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, prim ministrul a mentionat ca si SUA, partenerul strategic al tarii noastre, a confirmat acest lucru, conform Agerpres.roSuntem cea mai buna legislatie…

- Kathleen Kavalec, ambasadoarea SUA la Bucuresti, a declarat luni, 25 septembrie, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii - Visa Waiver Program - cel mai devreme la inceputul anului 2025, informeaza Agerpres."Este scopul meu in acest mandat. Nu poate…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, chestionat daca este luata in calcul reintroducerea masurii de compensare a pretului carburantilor cu 50 de bani, in conditiile in care benzina a ajuns la 7,5 lei per litru, ca va exista o discutie in Guvern pentru a vedea de ce a crescut pretul. Liderul PSD a adaugat…