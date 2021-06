Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in Timisoara este azi 0,41, in scadere ușoara fața de ziua precedenta, cand a fost 0,44. La nivelul judetului, rata este azi 0,47, ieri fiind 0,41. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi in comuna Fardea: 3,51. Astazi, conform datelor furnizate de Direcția…

- Rata de infectare in Timisoara este azi 6,41, in scadere fata de ziua precedenta, cand era 6,55. La nivelul judetului, rata este azi 5,14, in scadere fața de ieri, cand era 5,29. Cel mai mare coeficient de infectare din Timiș se inregistreaza azi la Mașloc: 10,17. Astazi, conform datelor furnizate…

- Direcția de Sanatate Publica a anunțat o rata de infectare cu noul coronavirus de 5,07 la mia de locuitori, la nivelul județului Brașov, in ușoara creștere in ultimele 24 de ore. Incidența SARS-COV-2 din municipiul Brașov continua sa scada și a inregistrat un indice de 6,78 la mia de locuitori. La…

- In judetul Timis exista 11 focare active de Covid-19, care se afla in supraveghere epidemiologica, anunta Directia de Sanatate Publica. Focare active sunt la: PRIMARIA PECIU NOU – 13 cazuri confirmate – Focar in supraveghere FIRMA PRIVATA UTVIN – 6 cazuri confirmate – Focar in supraveghere DIRECȚIA…

- De la inceputul epidemiei și pana in prezent, la nivelul județului Prahova, 29820 de persoane au fost confirmate ca fiind infectate cu virusul SARS-CoV-2. Din totalul acestora, 958 de pacienți au decedat, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica (DSP) Prahova, citate de Prefectura in…