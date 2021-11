Stiri pe aceeasi tema

- BAUTAR – Canalizarea si alimentarea cu apa sunt in lucru la Bautar. Urmeaza iluminatul inteligent! Lucrarile la reteaua de canalizare au demarat inca din luna iulie, iar stadiul actual este peste asteptarile primarului Romeo Raduta. Conform acestuia, s-a pornit din satul apartinator Bucova, acolo unde…

- Municipiul Constanța și comuna Cogealac au cerut cei mai mulți bani din programul “Anghel Saligny”, aproape 200 de milioane de lei, in timp ce Cernavoda este orașul care vrea cele mai puține fonduri dintre toate orașele județului, conform datelor publicate de Ministerul Dezvoltarii și agregate de Expert…

- BOZOVICI – Calitatea vietii locuitorilor, in vizorul Primariei Bozovici. Tintele sunt apa potabila si drumurile! Conform edilului Adrian Stoicu, primaria a depus recent patru proiecte pe Programul „Anghel Saligny”, in valoare totala de peste 26 de milioane lei, TVA inclus. Unul dintre proiecte, in valoare…

- BANIA – Viitorul, in comuna din Valea Almajului, vizeaza trei proiecte de milioane de euro. Alimentarea cu apa, reteaua de canalizare si drumurile asteapta raspunsul de la CNI! Desi in centrul de comuna exista retea de apa curenta, pe timpul verii aceasta nu face fata solicitarilor. De aceea, sunt necesare…

- Consiliul Județean Cluj a inclus in lista proiectelor propuse pentru finanțare nerambursabila prin Programul „Anghel Saligny” 17 obiective de infrastructura, din care 13 drumuri județene și patru poduri.

- Primaria Bacau va depune in cadrul Programului National de Investitii „Anghel Saligny” doua proiecte in valoare de 95 milioane lei, a declarat edilul Lucian Daniel Stanciu Viziteu. Cele doua proiecte vizeaza modernizarea tuturor strazilor neamenajate si construirea si extinderea retelelor de alimentare…

- Primaria comunei Horodnic de Sus a depus in vederea finanțarii prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” un numar de trei proiecte in valoare totala de aproape 30 de milioane de lei. Primarul Valentin Luța a aratat ca un proiect se refera la modernizarea a 5 kilometri de drum iar celelalte…

- Trei proiecte in județul Alba, in valoare de peste 81 de milioane de lei vor fi finanțate prin programul ”Anghel Saligny” Consiliul Județean Alba a depus astazi trei proiecte la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, care vor fi finanțate prin Programul Național de Investiții…