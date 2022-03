Compromisul care ar putea duce la sfârşitul războiului: Demilitarizarea Ucrainei pe modelul austriac Oficialii de la Kremlin susțin ca o Ucraina demilitarizata, așa cum este Austria, ar putea fi un compromis care sa aduca sfarsitul razboiului. „Aceasta este o varianta care se discuta in prezent și care ar putea fi intr-adevar privita ca un compromis”, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agenția de presa de stat rusa RIA. Termenii demilitarizarii la care Rusia se așteapta nu sunt inca clari, dar dupa cate se pare Ucraina ar trebui sa-și mențina un statut de țara neutra, arata Sky.com. I s-ar permite totuși sa aiba o armata proprie pe modelul austriac. Austria… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

