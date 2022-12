Complot pentru răsturnarea guvernului în Germania? (VIDEO) Complot pentru rasturnarea guvernului in Germania? Intrebarea a fost lansata atat de catre analiști, cat și de marile agenții de presa. Cine sunt cei implicați și care este amploarea acestui eventual complot? Un grupul format din extremiști de dreapta și foști militari planuia sa ia cu asalt cladirea Parlamentului și sa preia puterea in Germania, scrie BBC. Grupul ar fi format din 50 de barbați și femei care ar incerca sa rastoarne republica. Și sa o inlocuiasca cu o noua forma de stat pe modelul Germaniei de la 1871. „Nu avem inca un nume pentru aceasta grupare”, a declarat un purtator de cuvant… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si cinci de presupusi membri si sustinatori ai unei grupari teroriste de extrema dreapta, suspectata ca punea la cale o lovitura de stat, au fost retinuti miercuri in zori in urma unor raiduri care au avut loc in toata Germania, a anuntat Biroul procurorului federal, citat de Reuters si BBC.…

- Autoritațile germane au reținut 25 de membri și susținatori ai unui grup de extrema dreapta care pregateau de o lovitura de stat. Unii membri sunt suspectați ca au pus la cale un atac armat asupra parlamentului, potrivit www.cnbc.com. Un soldat activ și mai mulți rezerviști se numara printre cei investigați,…

- Angajații cailor ferate din Austria vor declanșa luni, 27 noiembrie, o greva care va bloca traficul feroviar din intreaga țara, dupa ce negocierile de ultim moment privind marirea salariilor au eșuat, informeaza agenția Reuters , preluata de news.ro . Principalul sindicat al lucratorilor feroviari solicitase…

- Germania se indreapta catre un val de cazuri COVID-19 iarna aceasta, a declarat vineri ministrul Sanatatii, Karl Lauterbach, dupa ce a criticat planurile a patru landuri in vederea relaxarii reglementarilor privind carantina persoanelor infectate, informeaza Reuters. Lauterbach, care se teme de o crestere…

- Reprezentantul olandez al Parlamentului European, Sofia in ‘t Veld, a facut o dezvaluire incredibila care poate arunca in aer serviciile secrete din toate statele membre UE. Sofia in ‘t Veld a declarat, ieri, intr-o conferința de presa la Bruxelles faptul ca serviciile de informații din toate țarile…

- Guvernul Meloni, recent instalat, a anunțat ca amana aplicarea unei reforme a justiției, necesara pentru a obține fonduri europene, și renunța la vaccinarea obligatorie contra Covid-19 a personalului medical, transmite Reuters. Ambele masuri erau susținute de fosta administrație Mario Draghi. Cabinetul…

- Ungaria a convenit cu Gazprom sa redirectioneze livrarile de gaze catre Budapesta prin conducta TurkStream si, de asemenea, partile au finalizat conditiile mecanismului de amanare a platilor, a anuntat, miercuri, ministrul de Externe, Peter Szijjarto, transmite Reuters. Conform unui acord semnat anul…

- “World Animal Day” – Ziua Mondiala a Animalelor – este sarbatorita, anual, la 4 octombrie, potrivit worldanimalday.org.uk. Este marcata in majoritatea tarilor din lume cu scopul de a promova drepturile si bunastarea tuturor animalelor, fie ele cu stapan sau fara, salbatice sau domestice. Initiativa…