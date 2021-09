Stiri pe aceeasi tema

- Iașul este intr-o continua dezvoltare lucru care a dus la extinderea anumitor zone din oraș care nu dispuneau de cai de acces corespunzatoare, canalizare sau rețele moderne de utilitați. Astfel, multe zone din oraș au devenit locuibile mulțumita investitorilor din domeniul privat care au reinventat…

- Printre responsabilitațile municipalitații se numara elaborarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate, a documentației necesare obținerii avizului de mediu, a documentațiilor pentru exproprierea terenurilor (daca este cazul) și a documentației tehnico-economice. Tot municipalitatea trebuie sa…

- Compania a raportat pierderi de 2,77 milioane lei, fata de un profit net de 8,65 milioane lei in aceeasi perioada din 2020. ”Chiar daca n umarul de apartamente /imobile vandute in seemestrul 1 2021 a fost de 94 , fata de 133 in semestrul 1 2020, in prim u l semestru al anului 202 1 venituri le au crescut…

- In ședința extraordinara de marți, 17 august, consilierii locali au votat documentația privind studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici revizuiți ai obiectivului de investiție “Sistem e-ticketing pentru imbunatațirea mobilitații in zona metropolitana Iași”. Modificarea va acționa asupra…

- Poziționat in cartierul Tatarasi, ansamblul Veneția Residence este gandit in cele mai mici detalii ca sa te bucuri de un lifestyle aliniat valorilor tale. Blocul dispune de mai multe tipuri de apartamente spațioase, special concepute pentru a te simti cu adevarat acasa. Apartamentele cu 1 camera au…

- N.D. La ședința de acum cateva zile, aleșii județeni au aprobat și proiectul de hotarare ce vizeaza participarea Consiliului Județean Prahova ca membru afiliat la Bursa Romana de Marfuri. Așa cum reiese din proiectul menționat, inițierea acestui demers are ca principal scop diminuarea cheltuielilor…

- Copou Garden Residence a fost proiectat și gandit cu scopul de a redefini standardele locative din Iași, oferind avantajele reale celor ce iși doresc sa inceapa o viața noua intr-un zona deosebita și intr-un apartament cu un grad ridicat de confort. In urma cu doar cațiva ani, aceasta zona arata deplorabil,…

- Cea mai lunga autostrada din lume a fost deschisa in totalitate traficului. Din cei 2.800 de kilometri 500 de kilometri traverseaza desertul. Autoritațile chineze au anunțat oficial ca este clasificata drept cea mai lunga autostrada din lume prin deșert și unește capitala de provincia Xinjiang. Ultima…