Lucrările la DN 7 mută rețelele de utilități din Lungulețu și Sălcuța Pentru realizarea proiectului de largire la patru benzi a Drumului Național 7, este necesara mutarea rețelei de canalizare din comuna Lungulețu. Proiectul va fi realizat de catre CATD, iar canalizarea noua va fi realizata, pe tronsoane, in extravilan. Proiectul a fost autorizat și urmeaza sa fie executat. Un at punct sensibil al proiectului sunt rețeaua ...

