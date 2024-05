Mită electorală la Prahova: alimente, cozonac, vin de Paște. De la toată lumea Vechile metehne ale politicienilor romani in prag de alegeri n-au disparut și incetul cu incetul incep sa se faca simțite și in acest an. Cum Paștele este peste doar cateva zile, politicienii simt nevoia sa faca acte de bunatate și sa ofere alegatorilor unele surprize de Paște: alimente, cozonaci, vin, insoțite de pliante, bineințeles. De […] The post Mita electorala la Prahova: alimente, cozonac, vin de Paște. De la toata lumea appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

