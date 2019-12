Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rus de supraveghere se apropie, la joasa altitudine, de o mica nava de razboi franceza, Commandant Birot, declansand o ”alerta de amenintare aeriana la tribord”, in largul Stramtorii Kerci, la Marea Neagra, teatrul competitiei intre Rusia si NATO, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Vine…

- "Vine razant catre noi", anunta sublocotenetul Hugo, cu mainile streasina la ochi, pentru a se proteja de soarele acestui sfarsit de noiembrie. Avionul mare, pantecos, un hidroavion de tip Beriev BE12 trece, trece din nou si se apropie la cateva sute de metri de nava. Pe pasarela superioara, marinari…

- Rusia forteaza pozitia sa de furnizor de armament si incearca sa scoata SUA din joc pe flancul estic al NATO. Astfel, pe langa rachetele S-400, rusii le ofera turcilor si avioane de lupta de mare capacitate.

- Moscova a predat luni Ucrainei cele trei nave de razboi pe care le capturase anul trecut in urma unui incident naval in Marea Neagra, a anuntat Ministerul de Externe rus, citat de TASS si Reuters, cu trei saptamani inaintea unui summit destinat sa relanseze reglementarea conflictului din estul Ucrainei,…

- «Suntem pe punctul de a finaliza o ințelegere cu Ucraina privind un schimb masiv de prizonieri», a anunțat Vladimir Putin la Forumul Economic Estic, ale carui lucrari se desfașoara la Vladivostok. Informația a fost difuzata de agenția rusa de presa TASS, de corespondenții agențiilor internaționale de…