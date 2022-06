Compensarea de 50 de bani la carburanți este de… 25 de bani Guvernanții au anunțat ca de la 1 iulie prețurile la carburanți vor scadea cu 50 de bani litrul, dar in realitate compensarea este mult mai mica. De la 1 iulie prețurile la carburanți vor scadea cu 50 de bani, aceasta fiind suma compensata pentru scumpirile masive din ultimele luni de la benzinarii. Dar, potrivit proiectului de ordonanța de guvern, propus spre adoptare in ședința de maine a Guvernului, statul compenseaza doar cu 25 de bani litrul de benzina și motorina, iar restul de 25 de bani urmeaza sa fie compensați de rețelele de distribuție a carburanților. Insa, deocamdata nu este un mecanism… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

