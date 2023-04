Companiile se așteaptă la o intensificare a controalelor ANAF (studiu) Numarul de audituri fiscale la care sunt expuse companiile va crește cu mai mult de o treime in urmatorii doi ani, potrivit studiului EY Tax Risk and Controversy Survey 2023 . Mai mult de jumatate (51%) dintre liderii din domeniul fiscal și financiar se pregatesc pentru o intensificare a controalelor fiscale, dupa perioada de pauza a disputelor pe durata pandemiei COVID-19. Studiul EY a sondat opiniile a peste 2.100 de lideri din domeniul fiscal și financiar din 47 de jurisdicții și 20 de sectoare industriale. Sondajul releva ca aplicarea legislației fiscale este principala preocupare a liderilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Un procent de 46% dintre companiile romanești care au activitați de cercetare-dezvoltare spun ca nu aplica pentru a obține facilitațile fiscale acordate de stat prin legislație. Este concluzia principala ce rezulta dintr-un studiu derulat de echipa EY despre proiectele de cercetare-dezvoltare și facilitațile…

- Tesla a redus preturile la cele mai scumpe doua modele ale sale din SUA, Model S si Model X, intr-o noua incercare de a stimula cererea pentru masinile sale, transmite CNBC. Pretul Tesla Model S incepe acum de la 89.990 de dolari, conform site-ului web al companiei, in scadere cu aproximativ 5% fata…

- Pretul Tesla Model S incepe acum de la 89.990 de dolari, conform site-ului web al companiei, in scadere cu aproximativ 5% fata de pretul anterior. Pentru Model X, pretul porneste de la 99.990 de dolari, ceea ce marcheaza o reducere de 9%. Pentru versiunile high-end ale automobilelor Model S si Model…

- COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE,au fost indisponibilizate bunuri in valoare de 314.300.000 de lei,in anul 2022, criminalitatea economico-financiara a continuat The post COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE,au fost indisponibilizate bunuri in valoare de 314.300.000 de lei first appeared on Partener TV .

- 27,0% dintre moldoveni sunt de parere ca șefa statului, Maia Sandu, poarta cea mai mare vina pentru creșterea prețurilor la gaz in Republica Moldova. Cel puțin asta arata un sondaj realizat și prezentat de WatchDog.md. Sondajul a fost realizat in perioada 17 - 26 ianuarie 2023, pe un eșantion de 1001…

- ”Peste 6.700 de companii au intrat in insolventa in anul 2022, o crestere de 10% fata de anul 2021 (6.144). Dintre acestea, 67 sunt companii de impact, care cumuleaza peste 5.500 de angajati, inregistreaza active in valoare de peste 1,5 miliarde lei si datorii la bugetul statului de peste 170 milioane…

- Anul 2023 vine cu un numar semnificativ de modificari privind impozitele și taxele datorate. Pe alocuri, unele masuri sunt bine-venite pentru finanțele companiilor și ale persoanelor fizice. Insa, facand bilanțul tuturor modificarilor, in ansamblu acestea se traduc, in fapt, in sume suplimentare pe…

- "Creșterea costurilor de achiziție" a fost principalul argument folosit de furnizorii de gaze pentru majorarea prețurilor timp de mai mult de un an. Motivul: Ca urmare a efectelor razboiului de agresiune al Rusiei impotriva Ucrainei, multe companii au fost nevoite sa cumpere gaze naturale cu ridicata…