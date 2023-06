Companiile din energie nu mai vor plafonarea prețurilor: „Formula de calcul trebuie să reflecte în mod corect evoluţiile pieţei” Federatia ACUE este profund ingrijorata de decizia mentinerii plafonului pentru costul furnizorilor cu achizitia energiei electrice. Inca de la instituirea acestui plafon, ACUE a avertizat ca decizia nu respecta prevederile Constitutiei si regulamentele europene transpuse in legislatia nationala. Mai mult, stabilirea unei valori de achizitie intr-un mod netransparent va avea ca efect imediat reducerea tranzactiilor cu energie electrica pe termen mediu. Masura vulnerabilizeaza inutil piata si siguranta in alimentare si va intarzia revenirea pietei locale la conditii cat mai bune si competitive… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

