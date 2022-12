Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat pentru News ca in prezent instituția are in derulare investigatii in care sunt implicate companii austriece din domeniul financiar-bancar, precum Banca Comerciala Romana si Raiffeisen Bank Romania, Asirom, Omniasig si Uniqa Asigurari…

- Cancelarul Austriei, Karl Nehammer (OVP), considera ca discuțiile privind aderarea Romaniei și Bulgariei la Schengen se pot relua doar dupa ce va fi imbunatațita protecția frontierelor din aceste țari și dupa ce situația migranților din Austria se va imbunatați. Comisia Europeana este cea care trebuie…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat, joi, intr-o intervenție in emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece din Romania și sa le mute la alte banci, dupa ce Austria a blocat, joi, prin veto admiterea Romaniei…

- Insarcinatul cu afaceri al Ambasadei Statelor Unite ale Americii in Romania, David Muniz, a declarat, joi, in cadrul unei conferintei organizata de AmCham la Timișoara, ca multe companii americane vorbesc despre problemele Romaniei cu infrastructura, birocratia si coruptia, precum si lucruri la care…

- Consiliul Concurenței a descins, marți dimineața, in birourile celor 10 banci care coteaza ROBOR-ul, dupa ce a declanșat o ancheta legata de evoluția dobanzilor la lei. Cele 10 banci care participa la calculul ROBOR sunt Banca Transilvania, BCR, BRD-SocGen, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit…

- Germania vrea sa impiedice cetatenii Uniunii Europene sa detina roluri-cheie in companiile de stat ruse, potrivit unei propuneri de noi sanctiuni ale UE impotriva Rusiei, consultata de cotidianul Suddeutsche Zeitung, potrivit Agerpres. Ani de zile, fostul cancelar german Gerhard Schroder a facut parte…

- Dupa apelul lui Vladimir Putin la mobilizare militara parțiala, companiile aeriene rusești au primit ordin sa nu mai vanda bilete barbaților cu varste cuprinse intre 18 și 65 de ani. „Companiile aeriene rusești au incetat sa mai vanda bilete barbaților ruși cu varste cuprinse intre 18 și 65 de ani,…

- Prețurile carburanților in stațiile de alimentare au o evoluție similara cu cea a cotațiilor internaționale Platts pentru benzina și motorina, dar cu o diferența de cateva zile, a constatat Consiliul Concurenței in urma unui studiu. Analiza, pe baza datelor din intervalul iulie 2019 – iunie 2022, a…