- O companie elena care dezvolta proiectul Argo pentru un terminal GNL offshore Volos, a cerut organismului de reglementare al țarii sa aprobe intrarea Transgaz in acționariat cu o participație de 15%.

- Proprietați distruse, mașini aruncate de viituri in mare, ambarcațiuni aruncate pe mal, animale domestice inecate, oameni disparuți, afaceri ruinate… Așa arata Grecia dupa dezlanțuirea uraganului Daniel. Bilanțul nenorocirilor nici nu poate fi cuantificat. Pe insula Volos, in estul Greciei, oamenii…

- E dezastru in mai multe regiuni din Grecia. Cel puțin un om a murit, dupa ce furtuna Daniel a adus ploi torențiale care au provocat viituri extrem de violente. Cea mai grava situație este in Volos, unde viiturile au luat cu ele poduri, copaci, mașini. Un turist roman blocat in Platania, la 50 de km…

- Mai multe regiuni ale Greciei, lovite in vara de incendiile de vegetație, se confrunta acum cu ploi torențiale și cu inundații provocate de furtuna DANIEL, informeaza Mediafax.Ploile torențiale au inundat case și drumuri din Grecia, iar un barbat a murit dupa ce un zid s-a prabușit din cauza vremii…

- Ploile torentiale care au inceput sa cada luni seara au provocat cel putin un deces in Grecia, o tara deja grav afectata de incendii devastatoare in vara acestui an, inclusiv de focarul care a distrus in ultimele doua saptamani padurile din parcul national Dadia din prefectura Evros, situata in nordul…

- O romanca, aflata, in vacanța in Grecia, a cerut ajutor pe Facebook dupa ce a trecut printr-o intamplare oribila, in timp ce facea baie in Marea Mediterana: o meduza ințepat-o de șase ori.

- Plajele din Cipru sint amenințate de schimbarile climatice, creșterea nivelului marii și valurile erodeaza țarmurile nisipoase. Conform concluziilor cercetatorilor de la Universitatea Marii Egee din Grecia, pina in anul 2100, pina la 72% din plajele insulei ar putea disparea, transmite gismeteo.ro Cipru,…